Ieri, in occasione del 79° anniversario della Repubblica Italiana, Ascoli ha vibrato di un messaggio forte e chiaro: la scuola deve essere accessibile a tutti. I giovani hanno espresso il loro desiderio di inclusione e opportunità, sottolineando un trend sempre più sentito nel nostro Paese. Un futuro migliore passa attraverso l'istruzione, perché ogni ragazzo merita di poter sognare in grande. La voce dei giovani è un inno alla speranza!

Si è svolta ieri mattina ad Ascoli la cerimonia commemorativa per il 79° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. L’evento si è tenuto in Piazza Roma, davanti al monumento ai Caduti, dove sono stati resi gli onori con la deposizione di corone di alloro. Alla cerimonia hanno partecipato numerose autorità civili, militari e religiose, insieme a rappresentanze delle scuole superiori della provincia di Ascoli. Dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, hanno preso la parola anche alcuni studenti. In particolare, i ragazzi del Liceo Scientifico Rosetti e del Liceo Classico Leopardi di San Benedetto hanno ricordato il discorso pronunciato da Sandro Pertini nel giorno del suo insediamento alla Presidenza della Repubblica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa della Repubblica. Il messaggio dei ragazzi:: "Scuola accessibile a tutti"

