Festa della Repubblica | il brigadiere telesino Domenico Cimmino insignito Cavaliere

In occasione della Festa della Repubblica, il brigadiere Domenico Cimmino è stato insignito del titolo di Cavaliere in una cerimonia che ha scintillato di orgoglio e valori. Sotto lo sguardo attento del Prefetto Moscarella e il plauso del sindaco Caporaso, questa celebrazione non è solo un tributo a un servitore dello Stato, ma un invito per i giovani a seguire l'esempio di dedizione e coraggio. Un gesto che risuona forte nel contesto attuale, dove il senso di

Comunicato Stampa Cerimonia solenne a Benevento presieduta dal Prefetto Moscarella. Il plauso del sindaco Caporaso: "Un esempio per i giovani" In occasione delle celebrazioni del 2 giugno, Festa della Repubblica, il nuovo Prefetto di Benevento, S.E. Raffaella Moscarella, ha presieduto

