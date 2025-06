Festa della Repubblica Baccini | Un giorno di memoria e unità nazionale

Il 2 giugno non è solo una data, ma un simbolo di libertà e democrazia per l'Italia. Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha sottolineato l'importanza di ricordare quel primo voto libero del 1946. In un'epoca in cui le sfide democratiche sono più attuali che mai, rivivere la Festa della Repubblica diventa un’occasione per riflettere sul valore dell’unità nazionale. Celebriamo insieme questa memoria!

Fiumicino, 3 giugno 2025 – “Celebriamo una giornata di festa, memoria e unità nazionale per il nostro Paese, che il 2 giugno 1946 scelse di diventare una Repubblica Democratica”. Queste le parole del sindaco di Fiumicino Mario Baccini in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. “Fu il primo voto libero a suffragio universale, – prosegue il sindaco – un momento storico che pose al centro la sovranità del cittadino e diede avvio a u na nuova stagione di libertà, democrazia e pace. Un passaggio che costò la vita a molti connazionali, che con coraggio e sacrificio lottarono per i principi di cui oggi siamo eredi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

