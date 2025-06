Festa della Repubblica a Ravarino celebrati gli 80 anni dall’Operazione Herring

Domenica a Ravarino si è svolta una celebrazione emozionante per gli 80 anni dall'Operazione Herring, un evento che ha richiamato un vasto pubblico e autorità, unendo la comunità nel ricordo di gesti di coraggio e sacrificio. Questo momento non solo rivive la storia, ma sottolinea anche l'importanza di onorare le radici civiche in un’epoca in cui valori come unità e resilienza sono più che mai necessari. Scopri cosa ha reso questa giornata indimenticabile

Una straordinaria partecipazione di pubblico e autorità ha caratterizzato la giornata commemorativa dedicata all’Operazione Herring, svoltasi con grande successo domenica presso i Monumenti dedicati all’impresa, simbolo di coraggio e sacrificio. La cerimonia ha preso il via alle ore 9 con il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Festa della Repubblica, a Ravarino celebrati gli 80 anni dall’Operazione Herring

Leggi anche A Napoli hanno saggiamente annullato il vertice in Prefettura per la festa scudetto (Repubblica) - A Napoli, la decisione di annullare il vertice in Prefettura per la festa scudetto dimostra una saggezza collettiva.

Segui queste discussioni sui social

Abbiamo fatto 30, facciamo 31!Sabato 14 giugno, dalle 18:00 alle 00:00, presso Ambulatorio Medico Popolare, via dei Transiti, 28; e anche online, su di compleanno e autofinanziamento dell'Ambulatorio Medico Popolareapericena, musica dal vi… Leggi la discussione

[2025-05-30] FESTA D’ARIA l Sogni di una nuttata d’estate @ Camere d'Aria #performance #laboratori #concerti #carving #musica #pizza? #poesia #stampe #festa Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

FESTA DELLA REPUBBLICA, IN PIAZZA ROMA L’ALZABANDIERA E IL RICHIAMO ALLA PACE E ALLA GIUSTIZIA

Si legge su tvqui.it: In piazza Roma tornano le note dell’Inno di Mameli e la cerimonia dell’alzabandiera degli allievi dell’Accademia Militare per celebrare la Festa della Repubblica Italiana. Uno dei momenti più alti per ...

Perché il 2 giugno è la Festa della Repubblica. La storia della ricorrenza

Lo riporta repubblica.it: Settantanove anni fa 25 milioni di italiani andarono alle urne e scelsero una nuova forma di Stato Buon compleanno cara Repubblica. Il 2 giugno di 79 anni fa gli italiani vennero chiamati alle urne pe ...

Taurisano, sui manifesti l’errore dell’amministrazione sulla Festa della Repubblica

Scrive msn.com: Indicati 77 anni dal referendum che scelse la Repubblica invece di 79: il sindaco ha provveduto personalmente a correggere l’anniversario con un pennarello ...