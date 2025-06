festa de l unità 2025

La Festa de l’Unità torna a Mogliano Veneto, e con essa una tradizione che affonda le radici nella storia italiana! Dal 26 al 29 giugno 2025, il tendone di Zerman si trasformerà in un vivace crocevia di politica, musica e convivialità. Questo ritorno, dopo 15 anni, segna un momento di rinascita e unione: non perdere l’occasione di essere parte di un evento che celebra la comunità e le sue passioni!

Care e cari tutti, dopo 15 anni di assenza, torna la Festa de l’Unità a Mogliano Veneto. Abbiamo fatto una piccola grande follia e non vediamo l’ora di viverla insieme a voi. Dal 26 al 29 giugno 2025 al tendone della sagra di Zerman in via Bonisiolo 1 Quattro giorni di politica, musica. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it