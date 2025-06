Ferrari Hamilton non ha dubbi | Probabilmente è solo colpa mia

Lewis Hamilton si fa avanti con sincerità dopo il GP di Spagna, ammettendo: "Probabilmente è solo colpa mia". Le sue parole risuonano in un momento in cui la Formula 1 sta vivendo una lotta agguerrita tra i piloti, dove la pressione è alle stelle. Questo riconoscimento di vulnerabilità da parte del campione britannico offre uno spunto interessante: anche i giganti possono vacillare. Riuscirà Hamilton a rialzarsi e riconquistare il podio? La stagione è appena iniziata!

Il campione britannico Lewis Hamilton ha parlato del suo momento dopo il Gp di Spagna dove si è visto superato nel finale anche dalla Sauber di Nico Hulkenberg. “C’è qualcosa che non va in questa macchina, e la squadra non troverà risposte alla situazione. Probabilmente è solo colpa mia”. Con queste parole, Lewis Hamilton, si è confessato a SkySport dopo il Gp di Spagna dove si è visto superato nel finale anche dalla Sauber di Nico Hulkenberg. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche Ferrari dai due volti nel venerdì di Imola, Leclerc: “Soffriamo il giro secco”. Hamilton: “Manca la costanza” - Nel venerdì di Imola, la Ferrari si presenta con due volti: Leclerc e compagni faticano nel giro secco, mentre il passo gara sembra promettente.

#Ferrari, #Hamilton si sfoga in #radio ed esagera: «È la peggior macchina che abbia mai visto...»

#Ferrari, #Hamilton si sfoga in #radio ed esagera: «È la peggior macchia che abbia mai visto...»

Ferrari tritt in der Formel 1 auf der Stelle. Kurzfristig bleibt Lewis Hamilton und Charles Leclerc nur zu hoffen, dass die Gegner erlahmen. Erweist sich die neueste Regeländerung als Wendepunkt?

McLaren's Lando Norris heads Red Bull's Max Verstappen and Ferrari's Lewis Hamilton in first practice at the Spanish Grand Prix.

