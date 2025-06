Fermato in auto dalla Polizia Locale lungo la via Emilia spuntano le dosi di cocaina e viene denunciato

Nel cuore della movida di Savignano sul Rubicone, un controllo notturno della polizia locale ha portato alla luce un episodio inquietante: un uomo trovato con dosi di cocaina nella sua auto. Questo evento non è isolato, ma rientra in un trend più ampio di intensificazione dei controlli per garantire la sicurezza nei nostri territori. Un invito a riflettere sull’importanza di una comunità vigile e collaborativa. La lotta contro il traffico di droga continua!

Lo scorso weekend a Savignano sul Rubicone è stato svolto un servizio notturno rinforzato e coordinato di controllo del territorio ad opera della polizia locale dell'Unione Rubicone e mare, con il supporto del personale della polizia locale di Cesena e della polizia locale di Cesenatico. Nel. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Fermato in auto dalla Polizia Locale lungo la via Emilia, spuntano le dosi di cocaina e viene denunciato

