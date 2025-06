Fermati sulla A4 con gioielli contanti e orologi | arrestati tre ladri dopo il colpo in casa a Cordenone

Tre ladri cileni sono stati arrestati sulla A4 dopo un colpo audace a Cordenone, dove hanno razziato gioielli e orologi. La loro cattura mette in luce un preoccupante trend di furti nelle abitazioni italiane, alimentato dalla crescente domanda di beni di lusso. La sicurezza domestica diventa quindi una priorità : è il momento di riflettere su come proteggere ciò che amiamo di più. Non trascurare la tua tranquillità !

Tre cileni arrestati a Udine per furto e ricettazione: scoperti con gioielli rubati e denaro contante nascosti nel veicolo.

Nel pomeriggio di giovedì, 29 maggio 2025, la Polizia di Stato di Udine ha proceduto al fermo di indiziato di delitto per i reati di furto in abitazione e ricettazione a carico di tre cittadini cileni

Ladri di gioielli fermati sull’A4. Avevano rubato anche un cagnolino

Sono stati bloccati sull'A4 e portati nel carcere di Ivrea. I furti avvenivano in provincia di Bergamo e Monza. I tre fermati avevano rubato monili d'oro, gioielli con pietre preziose e denaro