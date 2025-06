Ferito da un colpo di pistola 44enne grave

Un colpo di pistola ha cambiato la vita di un immigrato 44enne, ora in gravi condizioni in Terapia Intensiva a Piacenza. Questo episodio drammatico ci riporta al tema della sicurezza e della gestione delle emergenze nel nostro paese. La polizia è al lavoro per ricostruire la dinamica, mentre la comunità si interroga su come prevenire simili violenze. Un appello urgente a riflettere su un fenomeno che merita attenzione e azioni concrete.

Sono in corso in queste ore le indagini della polizia per ricostruire gli eventi che hanno portato al ferimento, grave, di un immigrato di 44 anni che si trova ricoverato in Terapia intensiva all'ospedale di Piacenza. Nella tarda serata di lunedì 2 giugno il 118 lo ha trasportato d'urgenza al.

Leggi anche Ferito gravemente da un colpo di pistola, trasportato all’ospedale di Lecce da un uomo che si è dileguato Il 44enne di Campi Salentina è stato operato in serata - Un uomo di 44 anni di Campi Salentina è in gravi condizioni dopo essere stato ferito al collo da un colpo di pistola.

