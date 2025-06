Ferito all' addome in Città vecchia cinquantenne in ospedale | indagini in corso

Un episodio di violenza scuote la città vecchia di Taranto, un luogo ricco di storia ma anche di sfide sociali. Un cinquantenne è finito in ospedale con una ferita da taglio all'addome, mentre le autorità avviano indagini per chiarire l'accaduto. Questo fatto non fa che evidenziare un trend preoccupante: l'aumento della violenza nelle aree urbane. Cosa sta succedendo davvero nelle nostre città? La risposta potrebbe sorprenderci.

Un uomo di cinquant'anni è stato ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto con una ferita d'arma da taglio all'addome. Sono ancora da capire le dinamiche e le. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Ferito all'addome in Città vecchia, cinquantenne in ospedale: indagini in corso

Leggi anche Mistero nel cuore della città vecchia: uomo ferito all’addome, nessuna traccia dell’aggressore - Un mistero avvolge la città vecchia: un uomo di circa cinquant’anni, con una ferita all'addome, è stato soccorso mentre barcollava in via Duomo.

