Ferito al volto con dei cocci di bottiglia per rubargli il cellulare | la violenza a piazza Garibaldi

Piazza Garibaldi, teatro di un nuovo episodio di violenza che colpisce la nostra percezione di sicurezza. Un giovane nigeriano è stato aggredito e ferito al volto con cocci di bottiglia per un furto, un gesto disumano in un luogo simbolo della città . Questo triste fatto sottolinea l'emergenza sociale e il bisogno di affrontare le radici della criminalità . La paura non deve diventare la norma: è tempo di reagire!

Questa notte i carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti nell’ospedale Pellegrini per una persona ferita. Poco prima e per cause ancora in corso di accertamento, un cittadino nigeriano di 29 anni mentre si trovava a piazza Garibaldi sarebbe stato avvicinato da tre suoi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Ferito al volto con dei cocci di bottiglia per rubargli il cellulare: la violenza a piazza Garibaldi

