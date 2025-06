Ferie ai dipendenti Rai impegnati per i referendum lo stop dei giudici | Discriminatorio

Un recente verdetto del tribunale di Busto mette in discussione una pratica controversa della Rai: l’obbligo di ferie per i dipendenti attivi nei referendum. Questo stop dei giudici non è solo una questione legale, ma un campanello d'allarme su come le istituzioni trattano il diritto di partecipare alla vita politica. La tutela della libertà individuale deve prevalere, soprattutto in un'epoca in cui l'impegno civico è più che mai fondamentale.

È discriminatorio obbligare alle ferie o a un periodo di aspettativa i dipendenti e i collaboratori della Rai nel caso in cui abbiano accettato candidature elettorali o la partecipazione attiva in comitati politici e referendari. Lo ha stabilito una giudice del lavoro del tribunale di Busto. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Ferie ai dipendenti Rai impegnati per i referendum, lo stop dei giudici: "Discriminatorio"

Leggi anche La Rai «discrimina i dipendenti che fanno politica», il giudice del lavoro contro le ferie obbligate anche per chi promuove il referendum - La Rai finisce sotto i riflettori per un controverso provvedimento che discrimina i dipendenti attivi nella sfera politica.

