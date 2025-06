Femminicidio di Martina Carbonaro ad Afragola oggi l' autopsia della 14enne uccisa dall' ex

Oggi si svolgerà l'autopsia su Martina Carbonaro, la giovanissima vittima di un femminicidio che scuote l'Italia. La triste vicenda mette in luce un fenomeno drammatico e in crescita: la violenza di genere tra i giovani. È fondamentale riflettere sulle cause e promuovere la cultura del rispetto e della prevenzione. La morte di Martina non deve essere dimenticata, ma diventi il punto di partenza per un cambiamento necessario.

Sarà eseguito oggi, all’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, l’esame autoptico sulla salma di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola dal 18enne Alessio Tucci, reo confesso. La Procura di Napoli Nord ha affidato l’incarico alla dottoressa Raffaella Salvarezza, su disposizione del pm Alberto Della Valle, titolare dell’inchiesta. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Femminicidio di Martina Carbonaro ad Afragola, oggi l'autopsia della 14enne uccisa dall'ex

Leggi anche Il femminicidio di Martina e l’arroganza dei giudizi - Il femminicidio di Martina ci ricorda quanto sia urgente affrontare il tema della cultura del dominio e della violenza.

