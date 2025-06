Femminicidio di Debora Pagano chiesto l' ergastolo per l' ex convivente accusato del delitto

Nel drammatico caso di Debora Pagano, la richiesta di ergastolo per il suo ex convivente segna un momento cruciale nella lotta contro la violenza di genere. Questo episodio, purtroppo non isolato, ci ricorda l’urgenza di affrontare un fenomeno che continua a mietere vittime in Italia. La giustizia deve essere un deterrente potente: un passo verso una società più sicura e rispettosa. Resta da chiedersi, quale sarà il futuro per le donne nel nostro paese?

Ergastolo e isolamento diurno per due anni: è la richiesta avanzata alla Corte d'assise di Catania dal procuratore aggiunto Fabio Scavone e dal sostituto Fabio Platania per Leonardo Fresta, il panificatore di 43 anni accusato di avere ucciso l'ex convivente Debora Pagano, 32 anni, nel luglio del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Femminicidio di Debora Pagano, chiesto l'ergastolo per l'ex convivente accusato del delitto

Su questo argomento da altre fonti

Femminicidio di Debora Pagano: chiesto ergastolo per l’ex convivente

Riporta msn.com: Ergastolo e isolamento diurno per due anni: è la richiesta avanzata alla Corte d'assise di Catania per Leonardo Fresta.

Giarre, uccise la compagna e la nascose due giorni: chiesto l’ergastolo

Secondo livesicilia.it: Secondo l’accusa, Fresta segnalò la morte della donna solo due giorni dopo il decesso, giustificando il ritardo con il fatto di essere stato “sotto choc”. La prossima udienza è fissata per il 17 ...

Omicidio Debora Pagano, chiesto l’ergastolo per il giarrese Leonardo Fresta

newsicilia.it scrive: Nuovi aggiornamenti sulla condanna di Leonardo Fresta, il panificatore 43enne che nel luglio del 2022 uccise la compagna Debora Pagano.