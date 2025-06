Femminicidio di Afragola l’autopsia | Martina Carbonaro non è morta subito ma dopo un’agonia

La tragica vicenda di Martina Carbonaro ad Afragola scuote il paese, rivelando non solo la brutalità del femminicidio, ma anche l'agonia che ha preceduto la sua morte. Un caso che riaccende il dibattito sulla violenza di genere, un fenomeno in crescita che richiede un'azione collettiva. Mentre la giustizia cerca di fare il suo corso, è essenziale riflettere su come prevenire tali atrocità e dare voce alle vittime.

Rilevata anche una vasta frattura cranica con emorragia. L’assassino, Alessio Tucci, trasferito in un altro carcere per preservare la sua incolumità. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Femminicidio di Afragola, l’autopsia: “Martina Carbonaro non è morta subito ma dopo un’agonia”

Leggi anche Femminicidio di Afragola, Meloni a Schlein: “Niente divisioni ora collaboriamo” - Il femminicidio di Afragola scuote l'Italia e riaccende il dibattito sulla violenza di genere. Meloni e Schlein, pur con visioni diverse, si trovano unite in un appello alla collaborazione.

