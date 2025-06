Femminicidio di Afragola l’autopsia conferma | Martina è morta dopo un’agonia

La tragica morte di Martina Carbonaro, la giovane di 14 anni vittima di femminicidio ad Afragola, riaccende il dibattito su un tema scottante: la violenza di genere. L'autopsia ha svelato che Martina è morta dopo un'agonia, un dettaglio che colpisce e fa riflettere sull'orrore di tali crimini. È fondamentale unire le voci per fermare questa spirale di violenza, perché ogni vita conta e ogni storia merita attenzione.

Martina Carbonaro, la 14enne vittima di femminicidio ad Afragola, uccisa dall’ex fidanzato Alessio Tucci, non è morta sul colpo ma dopo un’agonia. Lo ha confermato l’autopsia eseguita dai medici legali su incarico della Procura di Aversa Napoli Nord. È stato il sostituto procuratore Alberto Della Valle, che sta coordinando le indagini, a chiedere gli esami autoptici, cominciati alle 11 del 3 giugno e conclusi intorno alle 16. La durata dell’agonia, secondo i medici, si potrà stabilire soltanto dopo ulteriori verifiche. Gli esperti sono stati chiamati a rispondere non soltanto sui tempi della morte, ma anche sui minuti trascorsi tra i colpi e il decesso stesso. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Femminicidio di Afragola, l’autopsia conferma: Martina è morta dopo un’agonia

Leggi anche Femminicidio di Afragola, Meloni a Schlein: “Niente divisioni ora collaboriamo” - Il femminicidio di Afragola scuote l'Italia e riaccende il dibattito sulla violenza di genere. Meloni e Schlein, pur con visioni diverse, si trovano unite in un appello alla collaborazione.

