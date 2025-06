Femminicidio Afragola | oggi l' autopsia di Martina

Oggi si svolgerà l'autopsia di Martina Carbonaro, la giovane di 14 anni tragicamente uccisa ad Afragola. Un atto necessario che segna un passo verso la giustizia in un caso che riporta alla luce il drammatico tema del femminicidio, sempre più presente nella nostra società. La nomina di esperti peritali sottolinea l'importanza di fare chiarezza e di affrontare con urgenza questa piaga sociale. Martina non sarà dimenticata.

AGI - Sarà Raffaella Salvarezza il perito che si occuperà di eseguire l'esame autoptico sul corpo di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola il 26 maggio dall' ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni a luglio. A conferire l'incarico, la Procura di Napoli Nord. Nominati anche i consulenti di parte: per la famiglia della ragazzina l'avvocato Sergio Pisani ha nominato i dottori Omero Pinto e Pietro Tarsitano; mentre Mario Mangazzo, legale dell'indagato, ha nominato il medico legale Antonio Palmieri. Tra i punti cruciali: se la ragazzina fosse ancora viva quando è stata abbandonata sotto i rifiuti e, in quel caso, se si sarebbe potuta salvare chiamando in tempo i soccorsi. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Femminicidio Afragola: oggi l'autopsia di Martina

Leggi anche Femminicidio di Afragola, Meloni a Schlein: “Niente divisioni ora collaboriamo” - Il femminicidio di Afragola scuote l'Italia e riaccende il dibattito sulla violenza di genere. Meloni e Schlein, pur con visioni diverse, si trovano unite in un appello alla collaborazione.

Segui queste discussioni sui social

La frase di Meloni sul femminicidio "non servono appelli, io ci sono" sono solo chiacchiere: non solo ha ostacolato l'inserimento dell'educazione sessuo-affettiva nelle scuole, ma ha anche tagliato il 70% dei fondi per la prevenzione della… Leggi la discussione

Bolloli : "siamo invasi dal gender" " i bersaglieri non sono accettati nelle scuole" "il woke nelle scuole"#ottoemzzo #femminicidio Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Oggi l’autopsia su Martina Carbonaro, uccisa dall’ex: stabilirà se era viva quando è stata sepolta

Come scrive fanpage.it: Si svolgerà oggi l'autopsia su Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola (Napoli) dall'ex fidanzato Alessio Tucci, reo confesso ...

Martina Carbonaro poteva essere salvata? I colpi e il corpo seppellito sotto le macerie: la verità dall'autopsia

Da leggo.it: Continuano le indagini sul femminicidio di Afragola. Si è appena concluso il conferimento dell'incarico da parte della Procura di Napoli Nord alla dottoressa Raffaella Salvarezza che ...

Martina uccisa a 14 anni, conferito l'incarico per l'autopsia

Come scrive ilroma.net: Martina uccisa a 14 anni dall'ex fidanzato: oggi la Procura di Napoli Nord ha conferito l'incarico per l'autopsia. Sarà eseguito oggi l'esame autoptico sulla salma della ragazzina, uccisa dal 18enne r ...