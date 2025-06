Femminicidio ad Afragola Crepet | I genitori non sanno nulla dell’educazione scelgono il quieto vivere Molti preferiscono dare 70 euro a sera ai figli pur di togliersi dalle scatole

La tragica morte di Martina, solo 14 anni, uccisa dal suo ex fidanzato ad Afragola, accende un faro su una problematica inquietante: l'educazione dei giovani. Secondo Crepet, molti genitori scelgono la via più facile, ignorando il dialogo e i valori essenziali, per evitare conflitti. Questo femminicidio non è solo una cronaca nera, ma un grido d’allerta su una società che deve ripensare le proprie priorità. È tempo di investire nelle relazioni

La morte di Martina, uccisa a 14 anni dall'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci ad Afragola, solleva interrogativi che vanno oltre la cronaca nera. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche Femminicidio di Afragola, Meloni a Schlein: “Niente divisioni ora collaboriamo” - Il femminicidio di Afragola scuote l'Italia e riaccende il dibattito sulla violenza di genere. Meloni e Schlein, pur con visioni diverse, si trovano unite in un appello alla collaborazione.

Segui queste discussioni sui social

AFRAGOLA: GLI STUDENTI IN PRESIDIO DAVANTI ALLA SCUOLA DI MARTINA CARBONARO #educazionesessuo-affettiva #L'informazionediBlackout #ScuoladiValditara #BlackoutInside #femminicidio Leggi la discussione

Per quanto mi riguarda è semplice buonsenso.#DeLuca #femminicidio #afragola Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Femminicidio ad Afragola, Crepet: C'è qualcuno contro i social? Se una ragazzina 11enne ha un profilo c'è un problema. Siamo in un baratro per puro egoismo; Il femminicidio di Martina, Paolo Crepet: «Genitori distratti e smartphone così abbiamo rovinato i ragazzi»; Femminicidio Afragola, Crepet: “Quello che abbiamo voluto. Se un 11enne ha un profilo social c’è un problema. Basta fiaccolate”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Il femminicidio di Martina, Paolo Crepet: «Genitori distratti e smartphone così abbiamo rovinato i ragazzi»

Da ilmattino.it: «Non mi stupisco. E se c'è qualcuno che si stupisce, mi stupisco del suo stupore». Paolo Crepet, psichiatra e sociologo, commenta così la vicenda, drammatica, di ...

IL PUNTO – Femminicidio di Martina Carbonaro: l’analisi impietosa di Paolo Crepet sulla crisi educativa e sociale

Lo riporta sciscianonotizie.it: Napoli, 29 Maggio - Il brutale omicidio della quattordicenne Martina Carbonaro, uccisa a colpi di pietra dall'ex fidanzato diciannovenne ad Afragola, ha ...

Femminicidio Afragola, il j’accuse di Crepet: “Siamo in un baratro, colpa del silenzio di chi sa”

Scrive thesocialpost.it: L’omicidio della quattordicenne di Afragola ha scosso il Paese. Uccisa dall’ex fidanzato di diciannove anni, che non accettava la fine della relazione, la ...