Fegato grasso lo studio dei ricercatori Uniba | La steatosi epatica aumenta i rischi cardiovascolari

Il fegato grasso non è solo una questione di salute epatica, ma un campanello d'allarme per il cuore. La steatosi epatica, secondo uno studio del Policlinico di Bari, aumenta i rischi cardiovascolari. Il team guidato dal professor Piero Portincasa propone soluzioni concrete per affrontare questa emergenza. Comprendere la connessione tra fegato e cuore è fondamentale, specialmente in un'epoca in cui stili di vita poco salutari sono all'ordine del giorno. Non trascuriamo questi segnali

Il fegato grasso, predispone al danno epatico ma anche al rischio cardiovascolare. Uno studio propone soluzioni. Il gruppo di ricerca internazionale coordinato dal professor Piero Portincasa, direttore della Clinica Medica 'Augusto Murri' del Policlinico di Bari, ha pubblicato un nuovo studio. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Fegato grasso, lo studio dei ricercatori Uniba: "La steatosi epatica aumenta i rischi cardiovascolari"

