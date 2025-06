Fedez e Clara sono una coppia? L’esitazione della cantante e la risposta piccata del rapper

Fedez e Clara Soccini sono al centro di un nuovo gossip che infiamma il web! Durante una diretta Instagram, l'intervento della giovane cantante ha scatenato la risposta piccata del rapper, dando vita a un botta e risposta esilarante. Questo episodio si inserisce in un trend crescente: i vip che utilizzano i social per mostrare la loro autenticità, ma anche le tensioni dietro le quinte. Chi vincerà questa sfida di ironia?

Un video in diretta scatena il chiacchiericcio social. Tutto è iniziato con una semplice diretta Instagram, apparentemente innocua, trasmessa sul profilo dei content creator Il Rosso e Ash. Presenti tra gli ospiti anche Fedez, nome noto del panorama musicale e del gossip italiano, e Clara Soccini, cantante e attrice rivelazione dell’ultimo anno. Durante la live, a Clara viene rivolta la fatidica domanda: “Sei fidanzata?”. Dopo un attimo di esitazione, prima ancora che possa rispondere, è Fedez a intervenire: “Ma fatti i ca**i tuoi!”. Un’interruzione giocosa, forse. Ma sufficiente ad accendere un vero e proprio incendio mediatico. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Fedez e Clara sono una coppia? L’esitazione della cantante e la risposta piccata del rapper

