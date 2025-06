Fedez al veleno sul libro di Tony Effe dopo il dissing | “Se vi piacciono quelli per bambini il suo è top”

Fedez torna alla carica e non risparmia critiche su Tony Effe! Nel Pulp Podcast, il rapper ha risposto al libro del collega, etichettandolo come ideale per bambini. Questa faida musicale non è solo gossip: riflette un trend crescente nell'industria che vede i rapper sfidarsi non solo con le rime, ma anche sulle pagine. Un gioco di potere che tiene il pubblico incollato. Chi vincerà questa battaglia?

Nell'ultima puntata di Pulp Podcast, Fedez ha risposto alle dichiarazioni che Tony Effe ha rilasciato su di lui nel suo libro "Non volevo ma lo sono". Il rapper aveva ripercorso la storia del dissing tra i due di qualche mese fa, accusando il collega di essersi voluto "attaccare" alla sua "energia" in quell'occasione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Travaglio replica al veleno a Fedez: «Inutile il libro su Berlusconi? Se non si sa leggere, sì». E cita una sua canzone storica - Marco Travaglio risponde al vetriolo a Fedez, sottolineando l'importanza della lettura critica in un'epoca dominata dall'informazione superficiale.

