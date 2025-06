Federica Brignone | tutte le novità sulle sue condizioni fra luci e ombre

Federica Brignone, icona dello sci italiano, torna a far parlare di sé con aggiornamenti sulle sue condizioni. Dopo l’infortunio in Val di Fassa, la campionessa è in riabilitazione al J Medical, affrontando il percorso con determinazione e positività. Un messaggio forte per tutti gli sportivi: la resilienza è fondamentale. La sua storia si inserisce nel trend del ritorno alle competizioni, dove ogni giorno può riservare nuove sorprese. Non perdere l’occasione di seguire la sua incredibile rinascita

Federica Brignone, la stella dello sci italiano, torna sotto i riflettori per parlare delle sue condizioni, e sono notizie agrodolci. A pochi mesi dal grave infortunio in Val di Fassa, Federica sta affrontando il suo percorso di riabilitazione al J Medical, e ha condiviso le sue sensazioni in una conferenza stampa che ha lasciato tutti col fiato sospeso. Sospiro di sollievo. La buona notizia è che l'intervento al crociato non si farà. " Nessuna nuova operazione al legamento ", ha confermato la FISI, alleviando un po' la tensione. Ma il vero interrogativo rimane: ce la farà Federica a partecipare alle prossime Olimpiadi? "Mi piacerebbe dire che sarò presente, ma ad oggi non lo so ", ammette con onestà, sottolineando che la salute è la sua priorità.

