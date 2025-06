Federica Brignone sul suo infortunio | Impossibile dire ora se sarò a Milano-Cortina

Federica Brignone, simbolo di forza e resilienza, affronta con determinazione il suo infortunio: "Impossibile dire ora se sarò a Milano-Cortina". La campionessa, attualmente in riabilitazione, sottolinea l'importanza della salute per tornare a sciare. In un periodo in cui il benessere fisico e mentale è al centro dell’attenzione, la sua storia rappresenta un faro di speranza per molti. Gli sportivi ci insegnano che la vera sfida non è solo sulla neve

Federica Brignone, intervistata da LaPresse a margine della conferenza stampa al J Medical, dove la sciatrice azzurra sta svolgendo la riabilitazione in seguito all’infortunio subito due mesi fa ai campionati italiani, ha raccontato quali sono le sue condizioni. “Se non c’è la salute non posso andare sugli sci e verrebbe meno anche la fiducia. Sto lavorando per step, perché è importante fare quello, ovvio che la mia priorità sarà tornare sugli sci e poi pensare al sogno olimpico però obiettivamente se non riesco a camminare come faccio a dire ‘andrò alle Olimpiadi’. E’ impossibile”. “L’obiettivo è quello di tornare al 100%, tornerò a sciare se starò bene e sarò competitiva, altrimenti sarà impossibile per me rimettere gli sci – ha ribadito – Anche se non sarà facile, con questo tipo di infortunio non è banale il fatto di tornare questa stagione, i pochi altri che hanno avuto un infortunio del genere ci hanno messo più di un anno, per cui per me sarà comunque una bella sfida, che sono pronta ad affrontare”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Federica Brignone sul suo infortunio: “Impossibile dire ora se sarò a Milano-Cortina”

