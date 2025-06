Federica Brignone | Poche persone hanno avuto un infortunio come il mio All' inizio non riuscivo nemmeno ad andare in bagno da sola

Federica Brignone, icona dello sci italiano, racconta il suo lungo e difficile percorso di recupero dopo un infortunio devastante. La sfida di ritornare in pista diventa simbolo di resilienza in un momento in cui il mondo dello sport è sempre più attento alla salute mentale e fisica degli atleti. «Ci proverò», afferma, lasciando intravedere la determinazione di chi non si arrende davanti agli ostacoli. Pronti a seguirla nel suo cammino verso Milano-Cortina 2026?

«Mi piacerebbe dire che sarò presente alla prossima Olimpiade (Milano - Cortina 2026, ndr.) ma ad oggi non lo so: ci proverò e sto lavorando anche per quello, ma la mia.

