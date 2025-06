Federica Brignone non dovrà operarsi al crociato | La gamba risponde bene Sulle Olimpiadi…

Federica Brignone sorride e riaccende le speranze degli appassionati di sci! Nonostante l'infortunio al crociato, la campionessa ha annunciato che non sarà necessaria un'operazione: la sua gamba sta rispondendo bene. Con le Olimpiadi all'orizzonte, il suo recupero diventa una vera e propria corsa contro il tempo, simbolo di resilienza e determinazione. Riuscirà a tornare in pista e conquistare nuovi traguardi? La risposta è tutta da scoprire

Federica Brignone è intervenuta in conferenza stampa al J-Medical di Torino per aggiornare sulla propria condizione fisica a due mesi di distanza dal terribile infortunio rimediato durante i Campionati Italiani di sci alpino. La fresca vincitrice della Coppa del Mondo generale ha manifestato un certo ottimismo: “ Sono due mesi passati velocemente, tantissimo tempo passato qui dentro al J-Medical, ma sembra di aver appena iniziato. Ho voglia di lavorare ancora più sodo e riprendere a camminare il prima possibile, quello che mi è mancato di più nell’ultimo mese è la mia indipendenza “. La fuoriclasse valdostana ha poi proseguito: “ È stata una stagione pazzesca, adesso sto bene: tutto sta andando per il meglio, sono positiva. 🔗 Leggi su Oasport.it