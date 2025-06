Federconsumatori Emilia-Romagna invita a boicottare i prodotti ' Made in Isreale'

Federconsumatori Emilia-Romagna lancia un appello audace: boicottare i prodotti e servizi made in Israel. Questa iniziativa si inserisce in un contesto di crescente sensibilizzazione sui diritti umani e la responsabilità sociale delle aziende. È un invito a riflettere su come le scelte di consumo possano influenzare le dinamiche geopolitiche. Un gesto semplice, ma potente: ogni acquisto conta. Vuoi essere parte del cambiamento?

Boicottare i prodotti e i servizi che provengono da Israele. E stop anche a viaggi e vacanze nello Stato mediorientale. È l'invito che arriva da Federconsumatori Emilia-Romagna a tutti i cittadini, dopo che nei giorni scorsi il presidente della Regione, Michele de Pascale, e i sindaci. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Federconsumatori Emilia-Romagna invita a boicottare i prodotti 'Made in Isreale'

Secondo bolognatoday.it: Stop anche a viaggi e servizi da Tel Aviv e Gerusalemme. L’associazione: “Boicottare è uno strumento di protesta non violenta, i consumatori hanno il potere di influire” ...

