Federalberghi Palermo | Trasformare i rifiuti in risorse verso una rivoluzione silenziosa ma potente

Federalberghi Palermo lancia una sfida ambiziosa: trasformare i rifiuti in risorse attraverso il progetto Smart Circular City. Questo innovativo modello, già attivo a Milano e Roma, offre l'opportunità di rivoluzionare la gestione dei rifiuti, rendendo le città più sostenibili. Con 315 investitori a sostegno, si apre la porta a un futuro dove ogni scarto diventa una risorsa preziosa. Una "rivoluzione silenziosa" che merita di essere seguita!

Federalberghi Palermo ha incontrato oggi “Borsino rifiuti”, pmi innovativa con 315 investitori, che ha ideato Il progetto Smart circular city, attivo a Milano e Roma. Il modello si basa sulla fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani, resa possibile dal decreto legislativo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Federalberghi Palermo: "Trasformare i rifiuti in risorse, verso una rivoluzione silenziosa ma potente"

Leggi anche Federalberghi Palermo, il progetto: menù interattivi multilingue negli hotel per "raccontare" il cibo - Federalberghi Palermo sta per lanciare un progetto innovativo per valorizzare l'esperienza culinaria negli hotel: menù interattivi multilingue.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Rifiuti: Confcommercio Palermo apre nuovo sportello Tari

Come scrive msn.com: Come abbattere i costi sostenuti dalle aziende per il pagamento della Tari e nello stesso tempo dare vita a nuovi modelli di sostenibilità ambientale attraverso il riciclo dei rifiuti. (ANSA) ...

Federalberghi Palermo candidata a ospitare Assemblea nazionale

Si legge su adnkronos.com: Federalberghi Palermo annuncia "con soddisfazione" che la città di Palermo "è stata inserita ufficialmente tra le location d’eccellenza candidate a ospitare l’Assemblea Nazionale di ...

Rifiuti, indagato il sindaco di Palermo

Da corriere.it: La decisione del pm Geri Ferrara, dunque, sebbene non sia destinata a risolvere l’emergenza rifiuti a Palermo, appare comunque un atto utile per identificare, una volta per tutte, almeno sulla ...