Febbre Dengue in Toscana | nuovo caso a Livorno scatta la disinfestazione

La febbre dengue colpisce anche la Toscana! Un nuovo caso a Livorno ha attivato le operazioni di disinfestazione, sollevando interrogativi sulla sicurezza sanitaria delle nostre regioni. Con il turismo che porta sempre più italiani verso destinazioni tropicali, è fondamentale rimanere informati sui rischi legati a malattie esotiche. Non sottovalutiamo la prevenzione: il benessere inizia con la consapevolezza!

La donna, che si è presentata al Pronto Soccorso con lievi sintomi febbrili, è stata sottoposta a specifici accertamenti, resi necessari dal recente soggiorno in area tropicale, che hanno consentito la diagnosi

Leggi anche Segnalato un caso di febbre Dengue a Vasto: tre giorni di disinfestazione - È stato segnalato un caso di febbre dengue a Vasto, verificatosi durante tre giorni di disinfestazione.

