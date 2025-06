FC 25 SBC Tutte le mini Sfide TOTS

Scopri tutte le mini sfide TOTS in EA FC 25! La nostra guida completa ti accompagnerà attraverso ogni SBC, offrendoti strategie per massimizzare i tuoi pacchetti non scambiabili. Con il trend del warm-up che scalda l'atmosfera, non perdere l'occasione di potenziare la tua squadra! Partecipa giornalmente e scopri come ogni sfida possa essere la chiave per raggiungere il successo nel tuo Ultimate Team. Non lasciarti sfuggire queste opportunità!

Ecco una guida completa dedicata alle SBC legate ai TOTS e ovviamente anche al warm-up disponibili in Ultimate Team su EA FC 25. Qui teniamo conto di tutte le SBC che regalano dei pacchetti non scambiabili. Le sfide sono ordinate dalla più recente alla prima rilasciata. Vi ricordiamo che è attivo anche l’accesso giornaliero dove dovete mettere un bronzo al giorno in una SBC che vi dà subito un 1x 81+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab. e poi un pacchetto premio finale se completate il percorso di 5giorni. Sfida TOTS RSLMLS 3. Sfide: 1. Ripetibile: NO. Scadenza: 6 giugno. Premio: 1x Prime Gold Players Pack Non scambiab. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 25 SBC, Tutte le mini Sfide TOTS

