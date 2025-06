Fava presidente Inps | Salari più alti per sostenere le pensioni

Il presidente dell’Inps, Pasquale Fava, lancia un messaggio chiaro: salari più alti sono fondamentali per garantire pensioni sicure. In un momento in cui il mercato del lavoro è in continua evoluzione, accompagnare i giovani verso le opportunità lavorative diventa cruciale. La solidità dell’Inps non è solo una promessa, ma un impegno per un futuro migliore. Scoprire come un lavoro ben retribuito possa sostenere le generazioni future è più che mai attuale!

Il presidente dell’Inps: «I ragazzi vanno accompagnati al mondo del lavoro. L’Istituto è solido, non fallirà. La nostra missione è proteggere il futuro». 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Fava, presidente Inps: “Salari più alti per sostenere le pensioni”

