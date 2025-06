Fast food e diritti | dopo lo sciopero la Cgil denuncia la sostituzione dei lavoratori in piazza Roma

La lotta per i diritti dei lavoratori del fast food si intensifica! Dopo il recente sciopero a Como, la CGIL denuncia la preoccupante sostituzione di chi protesta. Questo episodio non è solo un segnale di una crisi nel settore della ristorazione veloce, ma anche un campanello d'allarme in un contesto più ampio, dove i diritti dei lavoratori vengono messi a rischio. La situazione richiede attenzione: il futuro del lavoro è in gioco!

All’indomani dello sciopero che ha visto protagonisti anche a Como le lavoratrici e i lavoratori impiegati nella ristorazione veloce, la Cgil torna a farsi sentire con un comunicato in cui esprime “profonda preoccupazione” per quanto accaduto durante la mobilitazione del 2 giugno. Il presidio. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Fast food e diritti: dopo lo sciopero, la Cgil denuncia la sostituzione dei lavoratori in piazza Roma

Leggi anche I Simpson, arriva il set Lego del Krusty Burger, il fast-food più famoso di Springfield - Arriva il set LEGO del Krusty Burger, il fast food più famoso di Springfield! Con 1.635 pezzi, LEGO Icons I Simpson™: Krusty Burger offre un'esperienza unica per i fan della serie, permettendo di ricreare il celebre ristorante con personaggi e dettagli straordinari.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fast food e diritti: dopo lo sciopero, la Cgil denuncia la sostituzione dei lavoratori in piazza Roma

Lo riporta quicomo.it: All’indomani dello sciopero che ha visto protagonisti anche a Como le lavoratrici e i lavoratori impiegati nella ristorazione veloce, la Cgil torna a farsi sentire con un comunicato in cui esprime ...