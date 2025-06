Fashion show | metti una sera alla Di Marzio-Michetti

Venerdì 6 giugno, il giardino dell'Ipsias Di Marzio-Michetti di Pescara si trasformerà in un palcoscenico di creatività e talento. Gli studenti sfileranno con le loro creazioni, dimostrando che la moda è un linguaggio universale che parla di innovazione e sostenibilità. Questo evento non è solo una passerella, ma un manifesto di come i giovani designer possano plasmare il futuro della moda, abbracciando il green. Non perdere l'occasione di scoprire il futuro della fashion!

Come ogni anno, anche questo gli alunni dell'Ipsias Di Marzio-Michetti porteranno in passerella le loro creazioni in una cornice tutta verde, quella del giardino dell'istituto a Pescara in via Arapietra 112. Venerdì 6 giugno dalle 18,45 vedremo sfilare gli alunni dell'istituto, i quali con. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Fashion show: metti una sera alla Di Marzio-Michetti

