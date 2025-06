Farina Wines | la voce autentica della Valpolicella che guarda al futuro

Scoprire Farina Wines è come abbracciare la Valpolicella stessa: una terra ricca di tradizioni che si proietta verso il futuro. Durante la nostra visita, abbiamo respirato l'autenticità di una cantina che unisce passione e innovazione. Un aspetto interessante? La loro attenzione alla sostenibilità, un trend sempre più richiesto dai consumatori. Con ogni sorso, si può assaporare non solo il vino, ma anche la storia di una famiglia che guarda al domani.

Siamo stati in visita nella cantina di Farina Wines. Un nome che oggi risuona in tutto il mondo, ma che affonda le radici in una storia fatta di terra, famiglia.

