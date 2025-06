FANTINI CLUB LIVE – La traumatologia sportiva con Giuseppe Porcellini Angelo De Carli Gianni Nanni

Stasera, martedì 3 Giugno alle 21.00, non perdere "Fantini Club LIVE: Sport e Turismo", un’occasione imperdibile per approfondire la traumatologia sportiva. Con esperti come il Prof. Giuseppe Porcellini e Angelo De Carli, scopriremo come prevenire e curare infortuni che possono minacciare la carriera di atleti e appassionati. Un confronto cruciale in un periodo in cui il benessere fisico è più che mai al centro dell'attenzione. Non mancare!

Questa sera, martedì 3 Giugno, alle ore 21.00 un altro appuntamento della nuova stagione con la rubrica “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”. “La traumatologia sportiva” sarà il tema affrontato in questa puntata dal giornalista Dallari Lorenzo, insieme a Claudio Fantini e a grandi ospiti: – Prof. Giuseppe Porcellini: Responsabile Ortopedia Ospedale Sassuolo – Dott. Gianni Nanni: Fondatore Isokinetic – Prof. Angelo De Carli: Medico Nazionale Calcio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - FANTINI CLUB LIVE – “La traumatologia sportiva” con Giuseppe Porcellini, Angelo De Carli, Gianni Nanni

Leggi anche FANTINI CLUB LIVE – “Le leggende dello sport” con Meneghin, Rocca, Calligaris, Cantagalli, Bertolucci - Questa sera, lunedì 12 maggio, alle ore 21.00, non perdere l'appuntamento con "Fantini Club LIVE: Sport e Turismo".