Fantastico Musetti | batte Tiafoe in 4 set prima semifinale a Parigi e numero 6 del mondo

Lorenzo Musetti conquista la sua prima semifinale a Parigi battendo Tiafoe in quattro set! Un trionfo che lo catapulta al sesto posto nel ranking mondiale, confermando la crescita dei giovani talenti nel tennis. Il suo gioco audace e strategico ha brillato, specialmente nel terzo set, dove ha strappato il servizio nel momento decisivo. Ora, attende il duello tra Alcaraz e Paul per affrontare la sfida finale. È il segnale di una nuova era nel tennis!

Lorenzo cede il 2° set, strappa il servizio al momento decisivo nel terzo e domina il 4°, chiudendo 6-2 4-6 7-5 6-2. Ora attende il vincente di Alcaraz-Paul. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fantastico Musetti: batte Tiafoe in 4 set, prima semifinale a Parigi e numero 6 del mondo

Se ne parla anche su altri siti

Roland Garros. Musetti-Tiafoe in campo per conquistare la semifinale - Prima semifinale è Sabalenka-Swiatek; Musetti ai quarti del Roland Garros: battuto Rune; Musetti infinito, Rune ko e quarti al Roland Garros: chi affronta ora. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Splendido Musetti: batte Tiafoe in 4 set e vola in semifinale al Roland Garros

Lo riporta msn.com: Con un'altra splendida prestazione, Lorenzo Musetti vince contro Francis Tiafoe in quattro set conquistandosi le semifinali al Roland Garros ...

Roland Garros, Musetti batte Tiafoe e vola in semifinale

Da ilsecoloxix.it: Roma – Lorenzo Musetti vola in semifinale al Roland Garros. Il carrarino ha battuto in quattro set lo statunitense Frances Tiafoe con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-5, 6-2.

Tennis, Roland Garros: Musetti batte Tiafoe, l'italiano è in semifinale

Come scrive msn.com: Lorenzo Musetti vola in semifinale al Roland Garros per la prima volta in carriera. Il carrarino ha battuto in quattro set lo statunitense Frances Tiafoe con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-5, 6-2 in 2 or ...