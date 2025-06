Fano Calcio | stagione perfetta con 29 vittorie e promozione in Promozione

Il Fano Calcio ha scritto una pagina storica nel mondo del calcio amatoriale, chiudendo la stagione con un incredibile bottino di 29 vittorie su 29 partite. Questa impresa non è solo un trionfo sportivo, ma un simbolo di determinazione e passione che riflette il trend crescente delle squadre locali pronte a sfidare i grandi club. Una finale da brividi, risolta ai rigori, dimostra che il destino è nelle mani di chi crede fino alla fine. Un esempio da seguire!

Il Fano Calcio ha chiuso la stagione con un record difficilmente eguagliabile per i campionati Figc: 29 gare, 29 vittorie, compresa la finale per il titolo provinciale di Terza Categoria, vinta ai rigori dopo che i due tempi regolamentari erano terminati sull’1-1. Una stagione da incorniciare non solo per la vittoria in campionato e per i numeri strabilianti fatti registrare ma anche per la qualitĂ del gioco messo in mostra, spesso su campi al limite della. praticabilitĂ , per la determinazione e il carattere messo in mostra dal gruppo e infine per le doti messe in mostra da diversi elementi, specialmente quelli piĂą giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fano Calcio: stagione perfetta con 29 vittorie e promozione in Promozione

