A Lucignano, l'arte si fa protagonista con la mostra "Inferno" di Giuseppe Fanfani, un'esperienza che trasporta i visitatori in un viaggio emozionante e viscerale. Il vernissage ha riunito appassionati e critici, testimoniando il crescente interesse per l'arte contemporanea che esplora temi profondi e universali. Un'occasione imperdibile per scoprire come l'arte possa rispecchiare le sfide del nostro tempo, portando alla luce le ombre dell'esistenza umana

A Lucignano, in un’atmosfera densa di emozione e partecipazione, si è svolto il vernissage della mostra Inferno di Giuseppe Fanfani (nella foto), allestita nella suggestiva sala comunale del Corpus Domini del borgo e accolta da un pubblico numeroso e qualificato. L’evento ha visto la presenza di molte personalità di spicco e amici dell’autore, noto al grande pubblico per il suo lungo e prestigioso percorso nelle istituzioni, ma che oggi si presenta in una veste forse meno nota ma profondamente autentica: quella di pittore. Giuseppe Fanfani, avvocato, già sindaco di Arezzo, deputato, componente laico del Consiglio superiore della magistratura e oggi Garante per i diritti dei detenuti della Regione Toscana, ha infatti dichiarato che la pittura è la sua "prima, autentica passione". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fanfani in mostra: pennellate dall’Inferno nel cuore di Lucignano

