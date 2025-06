Famiglia Vanelo trionfa nei trofei velistici del Golfo della Spezia

La famiglia Vanelo scrive un nuovo capitolo di successi nel panorama velistico del Golfo della Spezia! Con il trionfo al Trofeo Challenger e il primo posto nella categoria 'Yacht Epoca', Giorgio, Filippo e Andrea non solo celebrano le loro vittorie, ma rappresentano anche la rinascita di una tradizione marittima che unisce generazioni. Scopri come la passione per la vela può trasformare legami familiari in storie di grande successo!

Grandi successi velistici per la famiglia Vanelo. L’imprenditore Giorgio e i figli Filippo e Andrea hanno conquistato rispettivamente il Trofeo Challenger Beniamino Salvatore, nella veleggiata non competitiva organizzata dal Club Nautico a Marina di Carrara, e il primo posto nella categoria ‘Yacht Epoca’ della seconda edizione della prestigiosa ’Le Vele d’Epoca dell’Alto Tirreno-Trofeo Valdettaro 2025’, andata in scena nelle acque antistanti il Golfo della Spezia. Il primo, classe ‘42 e già armatore, negli anni, di imbarcazioni come lo i.o.r. ’Sogno Bagnato’ e ’Malafemmena’ – costruita dal Cantiere Valdettaro Shipyard di Massa di cui Filippo Vanelo è ad – con la propria ’Stella Filante’ si è tolto anche la soddisfazione di battere in solitaria diverse barche che hanno partecipato alla sfida con equipaggi più numerosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Famiglia Vanelo trionfa nei trofei velistici del Golfo della Spezia

