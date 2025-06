Famiglia scarica rifiuti in strada | ripresa dalle telecamere | VIDEO

Una scena che lascia senza parole: una famiglia si rende protagonista di un gesto sconcertante, scaricando rifiuti in strada sotto gli occhi delle telecamere. Questo triste episodio è solo la punta dell’iceberg di un degrado ambientale e morale che pervade il nostro territorio. In un momento in cui l'eco-sostenibilità è un tema cruciale, è fondamentale riflettere sull'educazione al rispetto dell'ambiente, partendo proprio dalle famiglie.

Un gesto sconcertante, ripreso in diretta dalle telecamere di videosorveglianza, racconta in pochi attimi il profondo degrado ambientale e morale che continua a colpire il territorio. In pieno giorno, una famiglia, composta da marito, moglie e due bambini piccoli, è stata filmata mentre scaricava. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Famiglia scarica rifiuti in strada: ripresa dalle telecamere | VIDEO

