La Roma sta accelerando verso un bilancio sano, puntando su tre plusvalenze strategiche per rispettare il Fair Play Finanziario. In un'epoca in cui i club devono navigare tra ambizioni sportive e stabilità economica, l'abilità nel gestire le risorse diventa cruciale. Con l’arrivo di Gasperini all’orizzonte, il futuro giallorosso si prepara a scrivere una nuova pagina: sarà un'estate ricca di sfide e opportunità !

L’insediamento di Gian Piero Gasperini è ormai questione di ore, ma nel frattempo a Trigoria si lavora su un fronte forse ancora più decisivo: quello economico. Entro il 30 giugno, data di chiusura dell’esercizio, la Roma conta di incassare tre plusvalenze strategiche, utili ad alleggerire il bilancio e a rispettare i parametri imposti dal Fair Play Finanziario Uefa. Tre cessioni, una boccata d’ossigeno. La Roma ha già messo a bilancio operazioni importanti: Enzo Le Fée è stato riscattato dal Sunderland per 18 milioni di euro più 6 di bonus, oltre al 10% sulla futura rivendita; Samuel Dahl passerà al Benfica per 9 milioni più 2 di bonus, con la Roma che manterrà il 40% su un’eventuale rivendita, mentre Nicola Zalewski dovrebbe essere riscattato dall’Inter per 6,5 milioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Fair Play Finanziario, la Roma si muove: tre plusvalenze e un bilancio da risanare

