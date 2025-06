Fabrizio Romano su DAZN con il nuovo show ' Transfer' dedicato al calciomercato

Il calciomercato è il cuore pulsante del football, e con "DAZN Transfer by Fabrizio Romano", il battito si fa più forte! Dal 3 al 10 giugno, ogni sera alle 20:30, preparati a vivere le trattative più calde e le indiscrezioni in tempo reale. Questo nuovo show non è solo un’analisi di mercato, ma un viaggio dietro le quinte delle squadre più amate, per capire come si costruisce una squadra vincente. Non perderti il primo episodio!

Su DAZN, la principale piattaforma mondiale di sport e intrattenimento, arriva oggi ‘DAZN Transfer by Fabrizio Romano’, un nuovo programma condotto dalla voce più autorevole del giornalismo sul calciomercato, Fabrizio Romano. Questo nuovo format quotidiano andrà in onda in diretta dal 3 al 10 giugno alle 20:30 ora italiana, proprio prima dell’inizio della FIFA Club. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Fabrizio Romano su DAZN con il nuovo show 'Transfer' dedicato al calciomercato

Fabrizio Romano conferma il bersaglio del trasferimento dell'Arsenal "che dovrebbe partire" dopo un grande sviluppo - Fabrizio Romano conferma una importante mossa di mercato per l'Arsenal, che potrebbe portare Alberto Moleiro a lasciare Las Palmas.

