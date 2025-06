Fabregas oggi contatti diretti! Inter due le alternative – Sky

L'Inter è in fermento e punta dritta su Cesc Fabregas, un nome che potrebbe rivoluzionare il centrocampo nerazzurro. Con l'addio di Simone Inzaghi, la dirigenza sta esplorando nuovi orizzonti e il talento spagnolo rappresenta un'opportunità imperdibile. In un contesto calcistico in continua evoluzione, Fabregas potrebbe non solo rinforzare la squadra, ma anche attrarre nuovi tifosi. La prossima mossa dell'Inter potrebbe davvero sorprendere!

L’Inter saluta Simone Inzaghi e allo stesso tempo segue con interesse Cesc Fabregas. Lo spagnolo è il primo nome sulla lista dei nerazzurri spiegano a Sky Sport. CONTATTI – Continua la lunga serata legata all’addio di Simone Inzaghi. Il primo nome sulla lista di Beppe Marotta è quello di Cesc Fabregas. Come riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, il nome dello spagnolo è l’indiziato numero uno per sostituire Inzaghi. Allo stesso tempo però, lo spagnolo nella videocall di oggi, ha chiesto le garanzie sul mercato e sulla rosa che avrà a disposizione. Oltre a Cesc Fabregas, l’Inter guarda anche alle alternative. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Fabregas, oggi contatti diretti! Inter, due le alternative – Sky

