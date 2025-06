Fabregas l’Inter ci punta! Il Como pensa al suo sostituto

Cesc Fabregas, ex talento del calcio spagnolo, potrebbe diventare il nuovo faro dell'Inter in un momento di grande fermento per la Serie A. Con l’addio di Inzaghi, le strategie nerazzurre si intrecciano con le manovre del Como, a caccia di un sostituto italiano. Un cambio di rotta che segna un trend: i club cercano non solo nuove stelle, ma anche manager conosciuti che possano garantire stabilità e risultati. E tu, chi vedresti bene sulla panchina

Cesc Fabregas nel mirino dell’Inter. Intanto il Como pensa a come sostituire il tecnico spagnolo, con un profilo italiano e già conosciuto in Serie A. SITUAZIONE – Con l’addio di Simone Inzaghi sulla panchina dell’ Inter, si apre ovviamente il giro panchine con i nomi che potrebbero toccare da vicino anche i nerazzurri. Nelle ultime ore, il nome di Cesc Fabregas è saltato alla ribalta nel mondo Inter. Allo stesso tempo però, si pensa a come sostituire Fabregas al Como. Secondo le ultime indiscrezioni di Nicolò Schira, Daniele De Rossi, ex Roma, è sbarcato a Milano nella giornata di oggi. Il profilo del tecnico azzurro è in cima alla lista del Como per sostituire lo stesso Fabregas. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Fabregas, l’Inter ci punta! Il Como pensa al suo sostituto

Fabregas, allenatore del Como, ha fatto il suo ingresso nel dibattito calcistico durante la trasmissione Sky Calcio Club, analizzando la 36esima giornata di Serie A.

