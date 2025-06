Fabregas-Inter primo contatto diretto! Chieste garanzie tecniche – Sky

Cesc Fabregas potrebbe diventare il nuovo timoniere dell'Inter: un colpo audace per una panchina che brama freschezza e innovazione. I nerazzurri hanno avviato i primi contatti, chiedendo garanzie tecniche al talento catalano attualmente al Como. In un calcio che valorizza sempre più le menti strategiche, l'arrivo di Fabregas potrebbe segnare un cambio di rotta decisivo per la squadra. Riuscirà a riportare l’Inter ai vertici?

Cesc Fabregas è il grande obiettivo dell’Inter per la sua panchina. I nerazzurri intendono provare a strappare il catalano al Como, pur consapevoli delle difficoltà insite in questo scenario. LA NOTIZIA – Cesc Fabregas è il nome in cima alla lista dell’Inter per raccogliere l’eredità di Simone Inzaghi. Pur avendo in mente anche il nome di Roberto De Zerbi, attualmente sulla panchina del Marsiglia, i nerazzurri considerano il tecnico catalano come l’uomo ideale per ripartire con nuove idee, tanta freschezza e rinnovate speranze. Non vi è dubbio che l’idea di portare l’ex calciatore del Barcellona a Milano è molto complicata, dato che Fabregas ha dato già la sua parola al Como per proseguire la propria esperienza insieme, ma la notizia reale è che i meneghini vorranno seriamente provarci. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Fabregas-Inter, primo contatto diretto! Chieste garanzie tecniche – Sky

CM.com – Fabregas: "Conte è un martello. Ti fa vincere, ma dell'Inter mi piace tutto. Futuro? Questione di opportunità"

