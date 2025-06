Fabregas Inter lo spagnolo cresciuto col nerazzurro nel destino | piace ad Oaktree per questi motivi!

Cesc Fabregas all'Inter: un amore che affonda le radici nel passato. A 16 anni, il talento spagnolo era a un passo dall'indossare la maglia nerazzurra. Oggi, con Oaktree che lo osserva da vicino, il sogno potrebbe finalmente avverarsi. Questa storia ci ricorda come il mondo del calcio sia pieno di coincidenze sorprendenti e destini intrecciati. RiuscirĂ Fabregas a scrivere un nuovo capitolo nella storia dell'Inter?

Fabregas Inter, lo spagnolo cresciuto col nerazzurro nel destino: ecco perchĂ© piace ad Oaktree! E quell’incrocio quando era un giovane calciatore.. Il destino stava per legare Cesc Fabregas all’ Inter giĂ 22 anni fa, quando l’allora 16enne talento del calcio spagnolo fu vicinissimo a firmare per entrare nel vivaio nerazzurro. La sua scelta (e della sua famiglia) ricadde poi sull’Arsenal, e il resto è storia conosciuta. A distanza di anni, Cesc è vicino a firmare con i nerazzurri, stavolta per il ruolo di allenatore. A parlarne è la Gazzetta dello Sport. FABREGAS INTER – « Non sarebbe la prima volta di quei due, Piero e Francesc, seduti amabilmente allo stesso tavolo a parlare di futuro e centrocampo, soldi e contratti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Fabregas Inter, lo spagnolo cresciuto col nerazzurro nel destino: piace ad Oaktree per questi motivi!

