Fabregas-Inter la richiesta del club nerazzurro al Como | è successo oggi

Oggi è un giorno di svolta per l'Inter: dopo la pesante sconfitta in finale di Champions League, il club ha ufficializzato la richiesta per Cesc Fabregas al Como. Con l'addio di Simone Inzaghi, si apre un nuovo capitolo che potrebbe stravolgere il volto della squadra. La ricerca di talenti come Fabregas segna un chiaro intento di rilancio. Sarà lui a riportare entusiasmo e visione? La curiosità cresce!

La situazione tra Cesc Fabregas e l’Inter, c’è stata una richiesta da parte del club nerazzurro al Como: è successo oggi. In casa Inter oggi si è conclusa un’era: quella di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino, arrivato a Milano quattro anni fa dalla Lazio, ha detto addio ai nerazzurri dopo la finale di Champions League persa 5-0 contro il PSG. L’ex tecnico della Beneamata saluta Appiano Gentile, però, anche con uno scudetto (2023-24), due Coppe Italia (2021-22 e 2022-23) e tre Supercoppe Italiana (2021, 2022 e 2023). Ai trionfi, si aggiungono anche due picchi – le finali di Champions contro Manchester City (2023) e PSG, seppur persa fragorosamente, (2025) – e due bassi, gli scudetti persi contro il Milan (2021-22) e Napoli (2024-25). 🔗 Leggi su Sportface.it

ULTIM’ORA MERCATO #Inter, primo contatto diretto con #Fabregas: l’allenatore valuta il trasferimento in nerazzurro #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato Tweet live su X

? Fabregas-Inter, è arrivato il contatto ufficiale. L’allenatore è tentato ma aveva dato la parola di restare al Como respingendo prima il Bayer Leverkusen e poi la Roma. Nuovi contatti a breve. @SkySport via @marifcinter Tweet live su X

Vediamo. Ma dubito che l’Inter abbia contattato oggi l’allenatore, un club - qualsiasi club - sa già prima cosa fare per cautelarsi, i contatti risalgono alla scorsa settimana (26 maggio) Aspettiamo ancora un po’ per rispettare chi ha un contratto firmato Tweet live su X

