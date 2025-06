Fabregas il prescelto se Inzaghi va via ma c’è un intoppo… burocratico

L’Inter si prepara a un possibile cambio di guida con Cesc Fabregas in pole position, ma un intoppo burocratico frena il tutto. In un calcio sempre più dinamico, dove le decisioni si prendono in tempo reale, la situazione di Inzaghi rimane in bilico. Sarà decisivo il summit con la dirigenza: chiudere una porta potrebbe spalancarne un’altra. E voi, cosa ne pensate di questo potenziale ribaltone?

Cesc Fabregas è il nome in cima alla lista dell’Inter nel caso in cui oggi arrivasse l’addio di Simone Inzaghi. Il condizionale resta d’obbligo: tutto è ancora possibile, come insegna anche il recente tira e molla tra Napoli e Antonio Conte. Il summit previsto nelle prossime ore tra il tecnico e la dirigenza nerazzurra servirà a fare chiarezza definitiva: avanti insieme, con rinnovo e nuove garanzie, oppure separazione. L’offerta dell’ Al-Hilal è concreta, sul tavolo già da prima della finale di Champions. E Inzaghi pare orientato ad accettarla, spinto da ragioni economiche ma anche dalla voglia di allentare la pressione dopo stagioni logoranti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

