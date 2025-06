Fabregas all’Inter il primo acquisto può arrivare dal Napoli campione d’Italia?

Cesc Fabregas pronto a scrivere un nuovo capitolo all'Inter! Con l'addio di Simone Inzaghi, il club nerazzurro si prepara a una rivoluzione. L'ex stella del Barcellona potrebbe non solo guidare la squadra, ma anche portare con sé un talento fresco dal Napoli, campione d'Italia. Questo scambio di maglie non è solo strategia, ma un segnale chiaro: l'Inter punta a costruire un futuro vincente. Restate sintonizzati, le novità sono dietro l'

Dopo l’addio di Simone Inzaghi, in casa Inter si guarda al futuro con Cesc Fabregas che potrebbe diventare il nuovo allenatore. Il mister del Como riflette e nelle prossime ore potrebbero esserci novità importanti, con Beppe Marotta che ha subito pensato all’ex Barcellona per il dopo Inzaghi. Il primo acquisto di Fabregas potrebbe essere proprio . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Leggi anche CM.com – Fabregas: “Conte è un martello. Ti fa vincere, ma dell’Inter mi piace tutto. Futuro? Questione di opportunità” | Serie A - Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha fatto il suo ingresso nel dibattito calcistico durante la trasmissione Sky Calcio Club, analizzando la 36esima giornata di Serie A.

#Inter-#Fabregas, c'è stato oggi un primo contatto diretto Leggi la discussione

.@[email protected], in caso di addio di Simone #Inzaghi, previsti contatti con Cesc #Fabregas e Roberto #DeZerbi. La situazione Leggi la discussione

