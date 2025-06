Fabio muore a 23 anni il dolore degli amici | Andato via troppo presto

Una tragedia che scuote Torre del Greco: a soli 23 anni, Fabio Borriello lascia un vuoto incolmabile nel cuore di amici e familiari. La sua prematura scomparsa, tanto inaspettata quanto straziante, riporta alla luce l'importanza dei legami e della comunità . L’ASD Leopardi calcio è unita nel dolore, ma è nella memoria di Fabio che la sua energia e il suo spirito vivranno per sempre. Un invito a celebrare la vita e le sue fragilità .

Lutto a Torre del Greco per la prematura scomparsa di Fabio Borriello. Sono tanti i messaggi per il 23enne molto noto nel quartiere Leopardi. L’asd Leopardi calcio, nella persona del Presidente, dirigenza e squadra si stringe forte al dolore che ha colpito la famiglia Borriello. A Giovanni, sua. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Fabio muore a 23 anni, il dolore degli amici: "Andato via troppo presto"

Leggi anche Magenta, scontro frontale fra due auto: muore Fabio Di Fulco, 55 anni, vigile del fuoco volontario - Un tragico incidente stradale ha segnato la serata del 12 maggio 2025 a Boffalora Sopra Ticino, dove Fabio Di Fulco, 55 anni e vigile del fuoco volontario, ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto.

