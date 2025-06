Fabio Luisi chiude la stagione dell' Orchestra Rai all' Auditorium Toscanini

Fabio Luisi, icona della direzione d'orchestra, chiude in bellezza la stagione 2024/2025 dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Il concerto del 5 giugno all’Auditorium Toscanini non è solo un evento musicale, ma rappresenta un momento di rinascita per la cultura dopo anni difficili. Non perdere l'opportunità di vivere questa esperienza unica, che potrai seguire anche in live streaming su Rai Cultura. La musica torna a brillare!

È affidato al Direttore emerito Fabio Luisi il concerto di chiusura della stagione 20242025 dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, in programma giovedì 5 giugno alle 20.30 all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino. La serata, trasmessa in live streaming sul portale di Rai Cultura. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Fabio Luisi chiude la stagione dell'Orchestra Rai all'Auditorium Toscanini

